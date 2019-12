Final Fantasy VII Remake : ah, oui, au fait...

Publié le Lundi 16 décembre 2019 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

On a oublié de vous montrer un truc...

Ah oui, au fait, Final Fantasy VII Remake s'est offert une nouvelle bande-annonce. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, on vous rappelle les faits : Notre ami Vincent, grand fan de cet épisode, comme tous les gars sans imagination qui se disent fan de Final Fantasy d'ailleurs, attendait beaucoup de ce remake.Jusqu'aux différentes annonces et explications sur le fait qu'il s'agira en réalité d'un remake d'une partie du jeu seulement, agrémenté de passages inédits insérés dans l'histoire à un moment pas spécialement palpitant. Et après y avoir joué , il n'a pas été plus rassuré.Bref. Final Fantasy VII Remake, on a de gros doutes dessus. Mais ça ne nous a pas empêché de zieuter la bande-annonce.Sortie du jeu, toujours prévue pour le 3 mars 2020.