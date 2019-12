My Hero's One Justice 2 pour la Saint Rodrigue (bis repetita)

Publié le Mardi 17 décembre 2019 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

As-tu (encore) du coeur ?

Ça a déjà été fait, mais Bandai Namco (qui ont du coup sans doute déjà fêté Noël au bureau et n'ont pas décuvé) a ré-annoncé la date de sortie du jeu My Hero's One Justice 2. Et ce sera donc encore pour le 13 mars 2020.Toutefois, petite nouveauté, quatre nouveaux personnages sont également annoncés : Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress et Twice... ah, mais le premier, on savait déjà, il a été annoncé il y a deux semaines... Bon. Ben ils le ré-annoncent, alors...Pour rappel, jeu de baston basé sur l'anime My Hero Academia, My Hero's One Justice 2 se focalisera sur la saison 4 de l'anime et en suivra le scénario. Il permettra aux joueurs de créer des équipes de 3 combattants et de s'affronter les uns les autres en ligne ou hors ligne. Un mode solo, à combattre contre l'IA, est également prévu.Bon. La bande-annonce, elle, est bel et bien nouvelle :