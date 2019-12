Capcom met Seth et Gill dans Street Fighter V: Champion Edition

Publié le Mardi 17 décembre 2019 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Et ailleurs

Nouvelle version (encore une...) de leur dernier jeu de baston, Street Fighter V: Champion Edition est prévu pour le 14 février 2020.Ceux qui ont déjà le jeu pourront s'offrir les nouveautés de cette nouvelle édition via un "kit d'upgrade" (en gros, un DLC, mais ça fait mieux de l'appeler comme ça).Au total, cette nouvelle édition comprendra 40 personnages, 34 arènes de combats et plus de 200 costumes.Parmi les nouveaux personnages, Gill et Seth. A découvrir ci-dessous. Petite précision : Gill est d'ores et déjà chopable via la mise à jour de décembre. Pas besoin d'attendre février, donc, pour jouer avec elle...