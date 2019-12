Blair Witch débarque en boîte

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Lionsgate Games et Bloober Team ont finalement sorti Blair Witch, un jeu d'horreur à la première personne, inspiré du film tout pourri Le Projet Blair Witch, sur PC, Xbox One et PS4.Disponible uniquement en téléchargement actuellement, et encore, seulement si vous avez de l'argent à perdre, le jeu débarquera finalement en boîte, sur consoles uniquement, le mois prochain.Le 31 janvier, pour être précis.Le jeu vous entraîne en 1996 et dévoile un scénario original, inédit, alors qu'un jeune homme disparaît dans les forêts Black Hills près de la petite ville de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un jeune officier de police au passé mouvementé, accompagné de son chien Bullet.