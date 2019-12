Crypto-monnaies : comment elles révolutionnent l’économie des jeux vidéo

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 14:07:47 par Julien Eslan (externe)

Bitcoin, Ethereum, blockchain… Autant de concepts qui ont envahi les discussions en 2019, en particulier chez les geeks. Mais les crypto-monnaies ne font pas que révolutionner nos pratiques financières. Elles se sont également invitées dans le secteur des jeux vidéo, et il semblerait qu’elles soient là pour y rester…Les crypto-monnaies ont investi un secteur particulier des jeux vidéo : les jeux de cartes à collectionner. Le succès du jeu Gods Unchained ou de CryptoBeasties en est la preuve. Les joueurs sont particulièrement friands de ce type d’opus, qui mêlent habilement les stratégies d’un jeu vidéo classique comme Hearthstone, avec une économie des tokens (jetons) de crypto-monnaies.Le principe est simple : chaque carte utilisée est enregistrée sur une blockchain , souvent celle du réseau Ethereum. Cela veut dire qu’elle obtient une valeur réelle. Cela crée une économie virtuelle, où les joueurs peuvent échanger et acheter des cartes entre eux. C’est également une excellente manière de gérer la rareté d’un objet. Plutôt que de se baser sur des générateurs d’items aléatoires, comme c’est le cas pour la plupart des jeux, les jeux cryptos peuvent décider de créer uniquement un certain nombre de cartes, qui sera inaltérable puisqu’inscrit dans la blockchain.L’arrivée de paris sur des plateformes de casino, comme les paris sportif Bet777 , avait déjà brouillé les pistes entre jeux vidéo et paris en ligne. Les joueurs pouvaient désormais s’adonner à ce loisir depuis le confort de leur salon, et miser sur les matchs de leurs équipes préférées. La prise en compte des crypto-monnaies a cependant accentué cette tendance. En plus de parier sur du sport, il est maintenant possible de parier sur des matchs d’e-sport… Directement avec du Bitcoin ou d’autres monnaies numériques.Pour se convaincre de l’essor de ces nouvelles pratiques, il suffit de consulter les statistiques de l’e-sport . De 2016 à 2018, le secteur a dégagé un chiffre d’affaires de 28.77 millions d’euros, rien qu’en France. Et il continue de se consolider : il dépassera allégrement les 30 millions d’euros en France en 2019. Ce n’est donc pas une surprise que monnaies virtuelles et matchs virtuels se soient aussi bien mêlés.Il serait réducteur de penser que jeux vidéo et cryptos ne se marient que dans des titres confidentiels. De plus en plus de studios producteurs de jeux vidéo « AAA » se mettent également à ces actifs numériques. Le mois dernier, le géant Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance…) avait confirmé se lancer dans la blockchain pour créer une nouvelle plateforme de distribution de jeux vidéo. Et au début du mois de novembre, Microsoft a débuté un partenariat avec Eidos (Tomb Raider, Deus Ex) et des développeurs du jeu Fable afin de transformer les « Livres dont vous êtes le héros » de notre enfance en jeu de cartes disponibles sur la blockchain.Tout cela est enthousiasmant. L’économie des jeux vidéo est en pleine mutation ces dix dernières années, les crypto-monnaies peuvent donc apporter des solutions économiques alternatives, afin de propulser le secteur dans cette nouvelle décennie qui s’ouvre.