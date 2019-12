Microsoft et Apple visés par une plainte pour le travail d'enfants

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Votre Xbox tue des enfants

Alors on s'insurge devant une vidéo de poussins à la broyeuses ou de poulets à la con entassés dans une cave, parfois on jure même qu'on va arrêter de manger la viande pour être dans l'air du temps, mais savoir qu'on participe à la mort ou à la mutilation d'enfants, ça, on préfère fermer les yeux pour continuer à utiliser son smartphone ou sa console, hein ?Aux Etats-Unis, une plainte fédérale, menée par une dizaine de parents de République Démocratique du Congo, a été déposée contre Apple, Google, Microsoft, Tesla et Dell. Sony et Samsung devraient suivre.En cause, l'exploitation des enfants dans les mines de Cobalt en RdC. Enfants régulièrement mutilés ou tués dans des accidents, puisque l'extraction se fait dans des conditions épouvantables. Dès 6 ans, des enfants sont envoyés dans ces mines. 40 000 seraient concernés.Ce Cobalt, on le retrouve dans les batterie au lithium présentes dans les smartphones, les véhicules électriques, les ordis portables, voire les manettes de jeux rechargeables...Par leur passivité et par le fait qu'elles traitent avec ces fournisseurs, les entreprises visées sont accusées d'encourager le travail des enfants, donc.Et vous aussi, donc, par la même occasion.Bon, moi, j'assume. J'aime pas les mioches. Ni les poussins. Et encore moins les poulets. Mais je n'ai jamais eu de conscience. Alors que vous. Purée. C'est la honte. Vous devriez avoir carrément honte, quoi. Je vous hais rien que pour ça, tiens.