Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 pour avril

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Ne te découvre pas d'un fil

Après avoir sorti Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy sur Nintendo Switch l'année dernière, Bandai Namco poursuit l'aventure et annonce la sortie de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto pour le 24 avril 2020.Pour info, le jeu est sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Nous l'avions testé à l'époque et trouvé ça très bon.Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto raconte l'histoire d'un gars en pyjama orange qui veut absolument se taper un plat mexicain, sauf qu'il n'y a plus de kit de Burrito Old el Paso dans son supermarché, alors il prend la route. La route du Burrito.Cette version contient, par rapport au jeu original, des personnages supplémentaires, des scenarii supplémentaires, et j'en passe, issus de DLC sortis ensuite. Deux personnages inédits seront inclus, à savoir Kinshiki et Momoshiki.