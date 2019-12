Pokémon Go a plein de copains

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ha ha ha... on s'en branle...

Niantic et The Pokémon Company continuent de développer Pokémon Go. La prochaine mise à jour ajoutera une nouvelle capacité : celle d'intéragir avec des amis et les Pokémon.Aventure entre copains permettra, en mode AR+, de jouer avec son Pokémon, de le nourrir, et même de prendre des photos de groupes jusqu'à 3 dresseurs ensemble.Bon. Niveau intérêt, c'est... comment dire...Et sinon, quand est-ce qu'on augmente le niveau maximum ou qu'on permet de vrais combats entre dresseurs ?