The Forgotten City, à la mod romaine

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mbof ?

Initialement conçu comme un simple "mod" pour Skyrim, The Forgotten City va désormais être un jeu vidéo. Il devait sortir en 2019, c'est finalement repoussé à 2020.Prévu sur PC et Xbox, parce que ce sont deux plateformes vachement plus populaires que la PS4, le jeu est une enquête, un jeu d'aventure narratif, qui se déroule à l'époque romaine. Bloqué dans une boucle temporelle, vous allez devoir investiguer, questionner, mais aussi faire des choix importants, parfois à l'éncontre de votre morale, pour changer les choses.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.