Star Wars et The Witcher en soldes sur Gog.com

Publié le Lundi 23 décembre 2019 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Les jeux, mieux que les films et les séries...

STAR WARS™ Starfighter™

LEGO® Star Wars™ III - The Clone Wars™

STAR WARS™: Knights of the Old Republic est à 3,19 €

STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords™ est à 3,19 €

STAR WARS™ Empire at War: Gold Pack

STAR WARS™ - The Force Unleashed™ Ultimate Sith Edition

STAR WARS™ Episode I: Racer est à 4,59 €

Star Wars™: Jedi Knight™ - Jedi Academy™

STAR WARS™: The Force Unleashed™ II

STAR WARS™ Battlefront™ II (Classic, 2005)

STAR WARS™ Battlefront (Classic, 2004)

Star Wars™: Jedi Knight™ II - Jedi Outcast™ est à 3,19 €

LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga

STAR WARS™ Republic Commando

STAR WARS™: TIE Fighter Special Edition est à 3,19 €

STAR WARS™: Rogue Squadron 3D

STAR WARS™: X-Wing Alliance™

STAR WARS™: X-Wing Special Edition est à 3,19 €

STAR WARS™ Jedi Knight: Dark Forces II est à 1,89 €



STAR WARS™: X-Wing vs. TIE Fighter est à 3,19 €

STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga

STAR WARS™: Dark Forces est à 1,89 €

STAR WARS™ Shadows of the Empire™

Star Wars™: Rebel Assault 1 + 2

STAR WARS™ Rebellion

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Witcher Adventure Game

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Witcher 3: Wild Hunt, Pass Extensions

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition est à 2,69 €

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine

Witcher 3: Wild Hunt est à 9,09 €

The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone

The Witcher: Enhanced Edition est à 1,39 €

On vous a déjà parlé plusieurs fois, notamment samedi, des soldes d'hiver sur Gog.com. Sachez que le site en a rajouté une couche avec de nouvelles promotions.Cette fois, ce sont les jeux Star Wars et les jeux The Witcher qui sont proposés en soldes.Liste des jeux Star Wars en soldes :Les jeux The Witcher sont en soldes :