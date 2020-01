- Microsoft Xbox Live Gold : les jeux gratuits du mois de janvier

Publié le Vendredi 3 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas mal...

Styx : Shards of Darkness (Xbox One, du 1er au 31 janvier)

Batman : the Telltale Series (Xbox One, du 16 janvier au 15 février)

Tekken 6 (Xbox, du 1er au 15 janvier)

Lego Star Wars II (Xbox 360, du 16 au 31 janvier)

Pour rappel, les abonnés du Xbox Live Gold peuvent récupérer des jeux gratuits chaque mois. Ils les garderont dans leur bibliothèque virtuelle tant qu'ils resteront abonnés et à condition de les avoir validés...Ce mois-ci, 4 jeux sont proposés. Deux pour la Xbox One et deux pour la Xbox 360, parce qu'il y a encore des gens qui jouent sur la Xbox 360.Voici les jeux et les dates :