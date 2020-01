- PlayStation Plus : les jeux gratuits de janvier

Publié le Jeudi 2 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

4 jeux en 2

Uncharted The Nathan Drake Collection

Goart Simulator

Comme chaque mois, les abonnés du PlayStation Plus se voient offrir deux jeux, qu'ils garderont tant qu'ils resteront abonnés et à condition de les avoir validés.Ce mois-ci, les deux jeux offerts sont :Uncharted The Nathan Drake Collection inclut les campagnes solo uniquement pour Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, et Uncharted 3: L’Illusion de Drake.