Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 31 décembre 2019 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une année de fromage pour illustrer le top France

Comme d'habitude, comme chaque semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 51ème semaine de l'année.Là encore, pas de gros changement à noter. Pas d'arrivée surprise, pas de départ inattendu... on garde les mêmes, on mélange à peine et ça nous donne un top très proche de celui des deux dernières semaines.Fêtes de fin d'année obligent, on retrouve les classiques aux meilleures places. Ça changera peut-être dès la semaine prochaine.Ou pas.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 16 au 22 décembre :