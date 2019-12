Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 30 décembre 2019 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La der de l'année

Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition STAR WARS Jedi: Fallen Order Halo: The Master Chief Collection Grand Theft Auto V MONSTER HUNTER: WORLD Sekiro: Shadows Die Twice PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Monster Hunter World: Iceborne Raft

Vacances de fin d'année et soldes d'hiver sont à l'honneur sur Steam, et cela se voit dans le top des ventes des jeux de la semaine dernière.De bons titres, d'autres nettement moins bons, mais globalement, ça sent la réduc !Voici le top des ventes de jeux :