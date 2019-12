Gog.com : Les soldes d'hiver

Publié le Samedi 28 décembre 2019 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Stronghold Crusader 2

Stronghold Crusader 2: Special Edition

Virginia

Dex est à 0,99 €

Teslagrad

Panzer Corps

Eador. Masters of the Broken World

Goetia

Fear Effect: Sedna

Fear Effect: Sedna Collector’s Edition

Combat Chess

Disciples: Sacred Lands Gold

FlatOut

Ghost Master

Patrician 3

Strategic Command: European Theater

Fist Puncher

Beatbuddy: Tale of the Guardians

Stealth Bastard Deluxe Complete Edition

Stealth Inc. 2: A Game of Clones

Stealth Inc. 2: A Game of Clones Deluxe

1954 Alcatraz est à 0,99 €

A New Beginning: Final Cut

Anna's Quest

Blackguards 2 est à 1,49 €

Blackguards Special Edition

Bounty Train

Bounty Train - Trainium Edition Upgrade

Caravan

Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today

Deponia

Deponia 2: Chaos on Deponia

Deponia 3: Goodbye Deponia

Edna & Harvey: Harvey's New Eyes

Edna & Harvey: The Breakout

Gomo

Holy Potatoes! A Weapon Shop?!

Journey of a Roach

Last Tinker™: City of Colors, The

Memoria

Night of the Rabbit, The

Randal's Monday

SKYHILL

The Dark Eye: Chains of Satinav

The Whispered World: Special Edition

Valhalla Hills

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition Upgrade

Bad Dream: Coma

Beyond Divinity

Divine Divinity

Divinity 2: Developer's Cut est à 1,99 €

Divinity: Dragon Commander

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition Upgrade

Her Story est à 0,89 €

POSTAL 2

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Doom 3: BFG Edition

Elder Scrolls Adventures: Redguard, The

Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, The est à 4,49 €

Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, The est à 5,99 €



Fallout 3: Game of the Year Edition est à 5,99 €

Quake 4

Quake III: Gold

Quake II: Quad Damage

Quake: The Offering

Return to Castle Wolfenstein est à 2,19 €

Ultimate DOOM, The

Wolfenstein 3D + Spear of Destiny

DOOM II + Final DOOM est à 2,69 €



Fallout est à 2,69 €

Fallout 2 est à 2,69 €

Fallout Tactics est à 2,69 €

Fallout: New Vegas Ultimate Edition est à 5,99 €

Diablo + Hellfire est à 7,69 €

Anno 1503 A.D.

Anno 1602

Anno 1701 A.D.

Heroes of Might and Magic®

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Heroes of Might and Magic® 4: Complete

Heroes of Might and Magic® 5: Bundle

Prince of Persia : L'Âme du guerrier

The Settlers®: Bâtisseurs d'Empire - Gold Edition

The Settlers® 2: 10th Anniversary

Settlers® 3: Ultimate Collection

The Settlers® 4: Gold Edition

Aliens versus Predator Classic 2000 est à 1,69 €

BattleZone 98 Redux

Battlezone 98 Redux - The Red Odyssey

Empire Earth Gold Edition

Empire Earth 2 Gold Edition

Empire Earth 3

Lords of Magic: Special Edition

Pinball Gold Pack

Rogue Trooper

Rogue Trooper Redux

Rogue Trooper Redux Collector's Edition Upgrade

Rogue Trooper Redux: Collector's Edition

Star Control I & II

Star Control III

System Shock: Enhanced Edition est à 1,39 €



System Shock™ 2 est à 1,39 €

Titanic: Une aventure hors du temps

Forsaken Remastered

Bad Mojo Reduxest à 0,89 €

Metal Fatigue

I Have No Mouth And I Must Scream

Terra Nova: Strike Force Centauri

Timelapse

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

Master of Magic

Close Combat 2: A Bridge Too Far

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Deus Ex™ GOTY Edition est à 0,99 €

Dungeon Keeper Gold™

Dungeon Keeper™ 2

Ultima™ 1+2+3

Ultima™ 4+5+6

Ultima™ 7 The Complete Edition

Wing Commander ®: Privateer ™

Wing Commander™ 1+2

Wing Commander™ 3 Heart of the Tiger™ est à 1,39 €

Wing Commander™ 4: The Price of Freedom

Wing Commander™ 5: Prophecy Gold Edition

Warcraft I & II Bundle est à 11,59 €

Anno 1404: Gold Edition

Prince of Persia est à 3,39 €



Prince of Persia : Les Deux Royaumes est à 3,39 €

Prince of Persia : Les Sables du temps est à 3,39 €

Planescape: Torment: Enhanced Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition est à 2,69 €

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Freespace 2

Sid Meier's Alpha Centauri™ Planetary Pack

Beyond Good & Evil™ est à 1,69 €



Psychonauts est à 2,29 €

The Longest Journey

Total Annihilation: Commander Pack est à 1,89 €

FTL: Advanced Edition

Master of Magic

Icewind Dale: Enhanced Edition

Sanitarium

Gothic 2 Gold Edition

Outcast 1.1

Icewind Dale 2 Complete

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Jagged Alliance 2

RollerCoaster Tycoon: Deluxe

Theme Hospital

Descent

Descent 2

Legend of Grimrock

Gothic

Sacrifice

Stardew Valley

Unreal Tournament 2004 Editor's Choice Edition

Unreal Tournament GOTY

Another World 20ème anniversaire est à 2,29 €

Thief™ Gold

Neverwinter Nights 2 Complete

Nox™

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition est à 5 €



STAR WARS™: Knights of the Old Republic est à 3,19 €

Hotline Miami

The Settlers® 2: Gold Edition

The Witcher: Enhanced Edition

SimCity™ 2000 Special Edition

Prince of Persia : Les Sables du temps est à 3,39 €

Riven: The Sequel to Myst

Might and Magic® 7: For Blood and Honor®

Unreal Gold

Machinarium Collector's Edition

Disco Elysium

Ashen

DARQ

Dark Devotion

Cuphead

Cuphead OST

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Betrayal at Krondor Pack

Caesar

Caesar II est à 4,49 €

Caesar 3

Caesar™ IV

Call to Power 2

Codename: ICEMAN

Conqueror A.D. 1086

Conquests of Camelot: The Search for the Grail

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Dark Reign + Expansion

Dark Reign 2

Emperor: Rise of the Middle Kingdom

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

Gabriel Knight: Sins of the Fathers

Gabriel Knight 2: The Beast Within

Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned

GUN™

Heart of China

Interstate '82

Interstate ’76® The Arsenal

King's Quest 1+2+3

King's Quest 4+5+6

King's Quest 7+8

Lighthouse: The Dark Being

MissionForce: CyberStorm

Phantasmagoria

Phantasmagoria 2: A Puzzle of Flesh

Pharaoh + Cleopatra

Police Quest Collection

Police Quest: SWAT 1+2

Quest for Glory 1-5

Return to Krondor

Return to Zork

Rise of the Dragon

Shivers

Singularity™

Soldier of Fortune: Payback

Soldier of Fortune: Platinum Edition

Soldier of Fortune II: Double Helix - Gold Edition

Space Quest 1+2+3

Space Quest 4+5+6

Spycraft: The Great Game

SWAT 3: Tactical Game of the Year Edition

SWAT 4: Gold Edition

The Adventures of Willy Beamish

The Colonel's Bequest

The Dagger of Amon Ra

Throne of Darkness

TimeShift™

Torin's Passage

Vampire: The Masquerade - Redemption

Vampire®: The Masquerade - Bloodlines™

Wizards & Warriors

Zeus + Poseidon (Acropolis)

Zork Anthology, The

Zork Nemesis: The Forbidden Lands

Zork: Grand Inquisitor

Double Dragon Trilogy est à 1,49 €

Gobliiins pack

Ishar Compilation

Raiden Legacy

Raptor: Call of the Shadows 2010 Edition

Robinson's Requiem Collection

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Terminator: Resistance

Les soldes sur Gog.com battent toujours leur plein et le site refait régulièrement de nouvelles catégories pour vous appâter. Cette fois-ci, ce sont les meilleures offres jusqu'à -95% qui sont réunies.Bref, il y a de quoi faire. En espérant que vous avez déjà craqué, on vous a, comme d'habitude, mis en gras nos offres préférées.Il y a plus de 2500 jeux en soldes. En voici quelques-uns...On vous conseille, au passage :Les meilleures offres des soldes d'hiver jusqu'à -95% :Les jeux Bethesda sont en soldes :De bons vieux jeux en soldes : Top 50 des jeux les mieux notés :De nouvelles offres des soldes d'hiver :Voici quelques exemples de jeux en soldes