- FTL: Faster Than Light Enhanced Edition gratuit sur l'Epic Games Store

Publié le Vendredi 27 décembre 2019 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A ne pas rater

12 jeux offerts jusqu'au 31 décembre sur l'Epic Games Store, ça continue. Et c'est un bon jeu, et non des moindres, qui est offert aujourd'hui, jusqu'à 17h.Il s'agit de FTL: Faster Than Light Enhanced Edition Ce jeu de simulation spatiale, de type rogue-like, va vous demander de gérer votre vaisseau, votre équipage, et de parcourir la galaxie en quête de richesses et de gloire.