GamAlive vous souhaite un très joyeux Noël

Publié le Mercredi 25 décembre 2019 à 08:40:00 par Cedric Gasperini

Hi Hi Hi

Bref. Joyeux Noël à tous.

Des bisous et des câlins.En cette journée pleine d'amour où l'on célèbre la naissance, y'a un paquet d'années, de la naissance d'un môme qu'on a exposé ensuite à tous vents dans une étable où il y avait plus de passage que chez Clara Morgane à sa grande époque, et qu'on a collé dans la mangeoire sur de la paille entre un futur steak et un futur saucisson, soyons pleins d'amour, de joie, et surtout faisons-nous tous des bisous et des câlins.Soyons aussi pleins de dindes et de chapons dont le nombre d'individus abattus ressemble à un génocide, d'oies et de canards torturés à coups de gavages, de saumons parqués par milliers dans des bassins insalubres et, cette année encore, disons-le tout haut, on s'en branle toujours autant parce que c'est quand même vachement meilleur qu'un tartare de tofu.Et surtout, picolons comme des cons. Ça fait oublier qu'on n'a pas reçu les cadeaux qu'on voulait.Des bisous et des câlins.