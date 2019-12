Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 23 décembre 2019 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Cowboy de Noël

Red Dead Redemption 2 Halo: The Master Chief Collection Sekiro: Shadows Die Twice STAR WARS Jedi: Fallen Order GTFO Grand Theft Auto V MONSTER HUNTER: WORLD PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Special Edition

Vacances ou non, peu importe. C'est lundi et le lundi, on fait le point sur les ventes de jeux vidéo PC, via le site Steam. Et c'est donc l'heure du top des ventes de jeux vidéo sur Steam.Voici donc les jeux qui ont été le plus achetés la semaine dernière sur la plateforme :