- Des jeux gratuits chaque jour sur l'Epic Games Store

Publié le Mardi 24 décembre 2019 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On se fait plaisir ?

C'est Noël ! Profitez-en, l' Epic Games Store ne vous offre plus seulement un jeu gratuit par semaine, mais carrément un par jour pendant une courte période !Depuis le 19 (oui, bon, on se réveille un peu tard) jusqu'au 31 décembre, un jeu par jour vous est offert.Aujourd'hui, c'est le jeu "Ape Out". Demain, un autre (le nom est révélé chaque jour).