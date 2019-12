Des casinos aux mangas, quelles sont les similitudes avec « The Witcher » ?

Publié le Jeudi 26 décembre 2019 à 09:59:00 par Arnaud Doucet (externe)

Casinos en ligne

L’histoire des jeux vidéo « The Witcher » est tirée de la saga des romans « Le Sorceleur », d’Andrzej Sapkowski. Geralt de Riv, le héros (le fameux « sorceleur »), est un mutant chasseur de monstres. Il sillonne les contrées pour les éradiquer. Cette épopée rappelle plusieurs personnages de fiction, notamment dans la littérature, les jeux de casino ou les films.Outre la mythologie slave (principalement Alexander Afanasyev), on trouve dans « Le Sorceleur » des emprunts aux « Contes de Grimm » ou « La Belle et la Bête ». Une ressemblance existe aussi avec Tolkien et son personnage d’Aragorn. À l’instar du « Seigneur des Anneaux », on trouvera peut-être un jour une machine à sous « The Witcher » sur des casinos en ligne.« The Witcher » rappelle les sagas chevaleresques inspirées des « Chevaliers de la Table Ronde ». Si le sorceleur est donc un guerrier, il est aussi guérisseur et conseiller des puissants. En cela, il rappelle le magicien de la machine à sous « Book of Charms », qui s'inspire de Merlin l’Enchanteur.« The Witcher » puise aussi dans le folklore des contes scandinaves. Une influence qui inspire également nombre de créateurs de jeux de casino, comme l’illustrent le jackpot « Thor’s Lightning » ou la machine à sous « Thunderstruck 2 », l'un des jeux gratuits sans inscription proposés par le site Slots Million.Le thème du chasseur de primes revient également souvent, par exemple avec le jeu « Dead or Alive », disponible sur Hello Casino.Certains jeux vidéo peuvent aussi être comparés à « The Witcher », principalement « Red Dead Redemption » ou le grand succès « Assassin’s Creed ». Cependant, contrairement aux héros de ces deux sagas, n’hésitant pas à sortir un revolver dans un casino ou à assassiner des rivaux, Geralt de Riv possède une moralité chevillée au corps.Les similitudes entre « The Witcher » et le manga « Claymore » sont frappantes. Les Claymores ont des yeux argentés, ceux du sorceleur sont jaunes. Ils partagent aussi le côté mi-humain, mi-démon, éradiquent des monstres… et inspirent de la défiance.Côté film, en attendant la sortie de la série , « The Witcher » fait penser à « Et pour quelques dollars de plus » de Sergio Leone. On y suit les pérégrinations d'un chasseur de primes émérite, dont on découvre pour la première fois les méthodes musclées autour d’une table de poker. Gerlat de Riv va d'ailleurs jouer au casino dans « The Witcher 3 : Wild Hunt ».Jeux de casino, films, mangas... les ressemblances dans la culture populaire avec « The Witcher » sont nombreuses. Néanmoins, ses fans s’accordent à dire que les romans comme les jeux vidéo ont su créer un univers unique et attachant. Plus récemment, dans la série « Star Wars » intitulée « The Mandolarian », le chasseur de primes efficace mais non dénué d’humour rappelle Geralt de Riv. La série télévisée « The Witcher » a d’ores et déjà une deuxième saison programmée.