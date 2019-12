GamAlive Awards 2019 : Elisez le meilleur jeu de l'année

Publié le Vendredi 27 décembre 2019 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est toujours vous qui voyez...

Vous pouvez toujours voter pour le meilleur jeu de l'année. Et voter pour plusieurs jeux à la fois, si le coeur vous en dit. On compte sur vous pour nous dire quels jeux vous ont séduit cette année.Comme d'habitude, nous avons fait une pré-sélection pour vous faciliter la tâche. Et n'allez pas brailler que votre jeu favori ne soit pas dans la liste. Déjà, parce qu'on fait ce que l'on veut. Ensuite, parce que si votre jeu favori n'est pas dans la liste, c'est que vous avez vraiment des goûts de merde et que vous ne méritez donc pas de voter.Bref, c'est à vous :