- Squadron 42 s'offre... une vidéo !

Publié le Vendredi 27 décembre 2019 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On n'est pas le 1er avril, pourtant...

Spin-off FPS solo de l'arlésienne Star Citizen, Squadron 42 est toujours en développement et s'offre même une petite vidéo pour "montrer le travail effectué en 2019", dixit les développeurs...Environnements, personnages, vaisseaux... vous allez pouvoir baver devant ce jeu dont on ne sait toujours pas s'il sortira un jour... mais qui aujourd'hui est plus un sujet d'énervement que d'excitation pour les fans...