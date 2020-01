GamAlive vous souhaite une bonne année 2020

Publié le Mercredi 1 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A peu près...

L'année dernière, on vous a souhaité une bonne grosse année de merde. Et j'ai comme la petite impression que nos voeux ont été exaucés.Alors certes, pas d'Apocalypse, pas de fin du monde, de peste bubonique ou de pluie de météorites. On avait quand même visé un peu trop haut. Mais l'année de merde, on l'a bien tous eue. Avec mention spéciale pour cette fin d'année, surtout pour ceux qui espéraient prendre le train.On va donc vous souhaiter pire en 2020. Genre une épidémie de grippe aviaire et de chikungunya, puis pour aller encore plus loin, une bonne petite guerre civile, votre maison qui crame et pourquoi pas, que vous soyez victimes de viols en réunion pour lier l'utile à l'agréable.Mais bon. Tant que l'Ecosse poursuit ses importations de whisky chez nous, ça reste supportable.Allez, vive 2020, allez tous vous faire foutre dans la joie et l'allégresse, et pour fêter ça, autant mourir avec une belle petite vision de mère Noël.Bonne année quand même de la part de toute l'équipe.