Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

Publié le Samedi 4 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'en a encore...

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition est à 2,49 €

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Witcher Adventure Game

The Witcher: Enhanced Edition est à 0,79 €

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition est à 14,99 €

Immortal Redneck

Depth of Extinction

Depth of Extinction - Soundtrack

Renowned Explorers: Definitive Edition

Renowned Explorers: International Society

Renowned Explorers: More To Explore

Renowned Explorers: The Emperor's Challenge

Jupiter HellEN DEV

Tales of Maj'Eyal

Tales of Maj'Eyal: Ashes of Urh'Rok

Tales of Maj'Eyal: Embers of Rage

Tales of Maj'Eyal: Forbidden Cults

Darkest Dungeon® est à 6,89 €

Darkest Dungeon®: The Color Of Madness

Darkest Dungeon®: The Crimson Court

Darkest Dungeon®: The Shieldbreaker

Darkest Dungeon Soundtrack

60 Parsecs!

Battle Planet - Judgement Day

Battle Brothers

Lost Sea

Convoy

Convoy Soundtrack

StarCrawlers

Tower of Guns

We Happy Few

We Happy Few - Lightbearer

Children of Morta

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack est à 5,99 €

Caveblazers

Caveblazers - Arena Mode

Battlevoid: Harbinger

Dead In Vinland

Dead In Vinland - Endless Mode: Battle Of The Heodenings

Dead In Vinland - Norse Side Stories

Dead in Vinland – The Vallhund

NeuroVoider

Shortest Trip to Earth

Shortest Trip to Earth - Supporters Pack

Rezrog

Reventure

Reventure Soundtrack

Between the StarsEN DEV

Between the Stars - Original Soundtrack

EVERSPACE™ - Encounters

EVERSPACE™ Deluxe Edition Upgrade

Sheltered est à 2,59 €

Don't Starve est à 3,39 €

Don't Starve Alone Pack

Don't Starve: Reign of Giants

Don't Starve: Shipwrecked

Invisible Inc.

Invisible Inc: Contingency Plan

Massive Chalice

Massive Chalice Soundtrack

Ziggurat

EVERSPACE™

Spelunky est à 2,69 €

Forcément, après les soldes de fin d'année, il ne faut pas s'attendre à une profusion de jeux en promotion pour cette première semaine de janvier.Mais Gog.com vous propose quand même quelques titres à prix cassés, qui pourraient vous intéresser. Et comme d'habitude, on vous a mis nos préférences en gras.En voici la liste :Les jeux The Witcher sont en soldes :Les soldes du week-end