- Orangeblood, un JRPG façon années 90

Publié le Mardi 7 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Orange sanguine

Inspiré des JRPG des années 90, Orangeblood sortir sur PC le 14 janvier prochain et sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One au second trimestre de cette année.Vous y incarnerez Vanilla, une prisonnière de guerriers qui l'ont chargée d'une mission en échange de sa liberté.Il faudra explorer l'île, dans ce jeu de rôle au tour par tour, avec une équipe de compagnons pour vous aider.