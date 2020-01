Publié le Samedi 4 janvier 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Nouvel an

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Premier week-end de l'année. Après avoir picolé comme des trous, dansé et hurlé toute la nuit, galopé à poil dans les rues et mis le feu à trois maisons en essayant de lancer des pétards (oui et bien chacun fait ce qu'il veut la nuit du réveillon, non ?), vous avez peut-être envie de vous reposer devant un bon petit jeu vidéo ?Et qui sait ? Vous en avez peut-être reçu à Noël ?