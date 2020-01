Publié le Mercredi 8 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ruines

NIS America a annoncé la date de sortie de Disaster Report 4: Summer Memories pour avril 2020. Le 7 avril pour être exact, sur PS4, PC et Nintendo Switch.Le jeu raconte l'histoire d'un monde ravagé par un séisme. Vous allez parcourir les ruines et croiser de nouveaux compagnons. Et chaque décision influencera le sort du monde.