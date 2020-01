Runner Heroes: The Curse of Night and Day, à deux c'est mieux

Publié le Jeudi 9 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Forrest, le retour

Jeu de plateformes de type Runner, et d'ailleurs le genre est dans son titre, Runner Heroes: The Curse of Night and Day est sorti sur PC, via Steam , au prix de 19,99 € (-10% soit 17,99 € pendant quelques jours).Le jeu propose plusieurs modes de jeux, dont un solo et deux en coop.Deux personnages, l'un pris dans la nuit, l'autre dans le jour, à cause d'un sort lancé sur le monde par une sorcière.47 niveaux vous attendent.