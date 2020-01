Dragon Ball Z Kakarot, c'est râpé

Publié le Jeudi 9 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Kakarot râpé...

Dragon Ball Z Kakarot va vous proposer de redécouvrir l'histoire de Dragon Ball Z d'une nouvelle manière. Vous incarnerez Kakarot (Goku) au travers de ses combats, ses quêtes, sa volonté de protéger la planète face aux ennemis...Cette nouvelle vidéo dévoile la mécanique de progression des personnages, la bouffe, les super-attaques et le tableau communautaire.Youpi.Sortie sur PC, PS4 et Xbox One le 17 janvier.