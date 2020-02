- Sonic, le film, dévoile un nouvel extrait

Publié le Vendredi 31 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Coupe afro ?

On sait que vous l'attendez tous, cette adaptation de l'univers de Sonic en jeu vidéo. Si, si. C'est évident. Vous êtes à fond et bavez d'avance à l'idée de vous rendre des les salles obscures bourrés de connards qui regardent leur smartphone toutes les deux minutes ou bâfrent du pop-corn bruyamment.Le film sort dans moins de deux semaines, le 12 février/ Il est réalisé par Jeff Fowler et met à l'écran James Marsden, Tika Sumpter ou encore Jim Carrey.Un nouvel extrait a été dévoilé.