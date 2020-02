- DCL The Game : devenez un pro des drones

Publié le Vendredi 31 janvier 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Qui sait, vous serez peut-être recruté par l'Air Farce ?

THQ Nordic et la Drone Champions League AG dévoilent DCL The Game, DCL étant l'acronyme de Drone Champions League, soit dit en passant.Prévu pour le 18 février sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu vous place dans la peau d'un pilote professionnel de drones. A vous de remporter le championnat, tout simplement.Le jeu promet un mélange de simulation, pour réellement apprendre à piloter un drone, et de fun, pour ne pas perdre le côté plaisant des jeux vidéo.Attendez-vous à 27 circuits et plusieurs modes de jeu, plus ou moins réalistes. Le tout pour 29,99 € sur PC et 10 €... de plus sur consoles.Un éditeur de niveaux est prévu, sur PC uniquement...Et donc, vous allez acheter quelle version ?