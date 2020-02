Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

Publié le Samedi 1 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petite semaine

Nox™

Grim Dawn

Grim Dawn - Ashes of Malmouth

Grim Dawn - Crucible

Grim Dawn - Forgotten Gods

Grim Dawn - Loyalist Item Pack

Victor Vran est à 5,99 €

Victor Vran: Fractured Worlds

Victor Vran: Motörhead - Through the Ages

Children of Morta

The Surge

The Surge - A Walk in the Park

The Surge - Augmented Edition

The Surge - CREO Special Employee Kit

The Surge - The Good, the Bad and the Augmented Expansion

The Bard's Tale

The Bard's Tale IV: Director's Cut - Deluxe Edition

The Bard's Tale IV: Director's Cut - Standard Edition

The Bard's Tale Trilogy

Shadows: Awakening

Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles

Shadows: Awakening – Legendary Armory Pack

Shadows: Awakening – La malédiction du nécrophage

Shadows: Heretic Kingdoms

Shadows: Heretic Kingdoms Soundtrack

Vikings - Wolves of Midgard

Cat Quest

Cat Quest II

Din's Curse

Din's Curse: Demon War

Zombasite

Zombasite: Orc Schism

Sacred Gold

Bastion est à 3,39 €

Bastion: Original Soundtrack

Pyre

Pyre: Original Soundtrack

Transistor est à 3,79 €

Transistor Soundtrack

Book of Demons

Book of Demons - Collector's Content

Lords of the Fallen Game of the Year E

Panzer Corps

Panzer Corps Grand Campaign

Panzer Corps US Corps

Panzer Corps: Afrika Korps

Panzer Corps: Allied Corps

Panzer Corps: Soviet Corps

Jenny LeClue Detectivu

Fran Bow

Knights and Bikes

Little Nightmares: Secrets of the Maw Expansion Pass

Little Nightmares est à 5 €

Little Missfortune

A Plague Tale: Innocence est à 22,49 €

Little Missfortune Fancy Edition

Allez, on ne se laisse pas abattre pour ce premier jour du mois de février, et on s'offre quelques petits jeux vidéo à bas prix, grâce aux soldes de Gog.com.Cette semaine, quelques petits jeux sont à ne surtout pas rater. Comme d'habitude, on vous les a collé en gras, pour que vous soyez certains de ne pas passer à côté.Les soldes du week-end Les jeux Panzer Corps sont en soldes :La promo hebdomadaire