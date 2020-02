- Farming Simulator 19 est gratuit sur l'Epic Games Store

Publié le Vendredi 31 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Bouseux un jour, bouseux toujours

Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un jeu vidéo gratuit à toute personne inscrite sur le site. A vous d'en profiter. Cette semaine, c'est Farming Simulator 19 qui vous est proposé.On peut même vous annoncer que la semaine prochaine, ce sont carrément 3 jeux qui seront offerts : Tircket to Ride, Carcassonne et Pandemic.En attendant, si vous voulez conduire des tracteurs et caresser le cul des vaches sans débourser le moindre centime, c'est par-là qu'il faut aller.