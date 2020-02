- Hunting Simulator 2 : On va pouvoir encore flinguer des animaux !

Publié le Jeudi 13 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

Nacon a annoncé le développement de Hunting Simulator 2, sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu sortira le 25 juin prochain. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais sortira plus tard.Comme son nom l'indique, le jeu vous proposera de pan le cerf ! pan l'orignal ! pan le nounours ! pan l'élan ! pan le faisan ! pan l'oie ! pan le bison ! pan le canard ! pan le lapin !Bref, un jeu qui donne faim.33 espèces animales sont prévues, plus de 75 armes et accessoires, 90 éléments vestimentaires et des sites d'Europe et des Etats-Unis.