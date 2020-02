- Conan Chop Chop repoussé au printemps

Publié le Jeudi 13 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le secret de l'acier est encore bien gardé

Initialement prévu pour le 25 février, le jeu Conan Chop Chop ne sortira finalement qu'au deuxième trimestre de cette année. Un report expliqué par la nécessité de violer des femmes, faire crier ses ennemis et découper des corps à l'épée d'acier, dans le but d'offrir au jeu des sensations plus réalistes.Et éventuellement, il se pourrait que le communiqué de presse ait évoqué également une sombre histoire de peaufiner notamment le multijoueur en ligne, ou un truc comme ça.Développé par le studio Mighty Kingdom et édité par Funcom, Conan Chop Chop est jeu d'action-aventure prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera jouable également en solo ou en coop.