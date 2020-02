The Yakuza Remastered Collection est désormais sur PS4

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et complet, cette fois-ci

On l'a déjà testé en fin d'année dernière. Et notre ami Vincent a beau être fan de la série, il n'a pas été complètement convaincu par ces versions...The Yakuza Remastered Collection comprend Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5. La version dématérialisée testée ne comprenait pas le dernier opus. Mais les deux premiers. Désormais, c'est fait. Yakuza 5 est disponible dans le lot. Et donc, la compilation peut tranquillement sortir en boîte également.Pour rappel, les jeux ont bénéficié d'une refonte graphique, d'une amélioration de la traduction et divers autres ajouts.