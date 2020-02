Steam : les soldes de la mi-semaine

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plus de 800 jeux en soldes

Allez, on se fait un petit plaisir de milieu de semaine avec quelques jeux en soldes proposés par Steam. Quelques bons titres se sont cachés dans cette liste. Sauras-tu les retrouver ?Comme d'habitude, on vous donne une petite liste de jeux en promotion, mais vous en trouverez beaucoup d'autres (plus de 800, en fait) sur le lien "Et bien d'autres jeux encore".Voici les jeux en soldes :Et bien d'autres jeux encore ...