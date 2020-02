The Division 2 Warlords of New York, la nouvelle extension sort le 3 mars

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle zone, nouvelle histoire

The Division 2 Warlords of New York est la prochaine extension scénarisée pour le jeu d'Ubisoft, sortira le 3 mars prochain sur PC, Xbox One et PS4.Cette extension sera vendue individuellement. Elle sera accessible uniquement aux joueurs ayant atteint le niveau 30 et le World Tier 5.Une nouvelle édition du jeu de base, pour les nouveaux joueurs, sera proposée. Il incluera cette extension et un boost pour atteindre directement le niveau 30.Cette extension permettra de découvrir une nouvelle zone de New York. Leur mission sera de retrouver Aaron Jeener, un ancien agent devenu renégat.Des mises à jour sortiront en même temps que cette nouvelle extension, avec notamment une refonte RPG du jeu, un inventaire revu, l'interface utilisateur améliorée et j'en passe.Enfin, bonne nouvelle, le prologue de l'extension sera jouable gratuitement dès aujourd'hui pour les détenteurs du Pass Année 1 et dès le 19 février pour les autres joueurs.