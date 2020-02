Shadow Arena : Le MOBA inspiré de Black Desert en bêta fermée

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Shadow Arena est un standalone en arène développé par Pearl Abyss et se déroulant dans l’univers de Black Desert. Ce jeu de combat en arène oppose 40 joueurs les uns contre les autres.Mélange de MOBA et de Battle Royale, puisque le but est d'être le dernier survivant dansces arènes, le jeu s'offre une bêta fermée du 27 février au 8 mars.Cette bêta propose 9 personnages jouables, chacun avec son propre style de combat. Pour vaincre les autres joueurs, il faudra aussi chasser les monstres et récupérer les butins pour améliorer son personnage en pleine partie.Pour y participer, c'est sur le site officiel que ça se passe. Même si niveau traduction, y'a comme un laisser-aller sur leur site... (et via Steam, c'est la même chose