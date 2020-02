Liberated : le roman noir s'offre 9 minutes de gameplay

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Big Brother is watching toi

Liberated se présente comme un roman graphique interactif, combinant l'expérience de la bande dessinée à la première personne avec le jeu vidéo.Le jeu prend place dans un futur proche et dans une société aux allures de film noir et quelque peu futuriste. Et surtout, dans une ambiance totalitaire : Le pouvoir corporatif, la désinformation d'état, la surveillance gouvernementale et l'absence de vie privée sont au coeur du système.Initialement prévu pour fin 2019, le jeu est finalement prévu pour ce semestre. Il sortira d'abord sur Nintendo Switch et ensuite sur PC.9 minutes de gameplay ont été dévoilés.