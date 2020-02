Outriders : grosse présentation prévue pour ce RPG Dark SF

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le futur du jeu vidéo ?

Outriders est un shoot RPG qui se déroule dans un univers de Dark SF. L'humanité est en perdition et les joueurs vont incarner des outriders, qui voyageront sur la planète hostile Enoch.A la recherche d'un mystérieux signal, ils vont parcourir forêts, déserts et montagnes... Le jeu promet des phases de combat intenses, à base d'armes ou de pouvoirs.Développé par People Can Fly (le moyen Bulletstorm) et édité par Square Enix, Outriders est prévu pour la fin de l'année sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Un livestream plus conséquent est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi.