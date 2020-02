Paper Beast, le nouveau jeu d'Eric Chahi se dévoile

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Je suis Dieu

Paper Beast est un jeu d'exploration en réalité virtuelle pour PlayStation VR, à sortir avant la fin du premier trimestre de cette année. Donc sous peu...Le jeu invite les joueurs à explorer un monde virtuel peuplé d’une vie sauvage issue de l'accumulation de données, d'algorithmes et de lignes de code oubliés. Guidés par une narration suggérée, les explorateurs interagiront avec une faune et une flore fascinantes, qui adapte son comportement aux actions du joueur.Un mode sandbox (totalement ouvert), à la manière d'un god game, est inclus dans le jeu et permet au joueur d'expérimenter de nouvelle céations : terraforming, météo, ajout d'éléménts...On a hâte de voir ça.