- Metro Exodus : Le deuxième DLC est sorti

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Je rêvais d'un nouveau monde...

Excellent jeu au demeurant, Metro Exodus s'offre un nouveau DLC, intitulé Sam's Story. On va y suivre l'histoire de Sam, un ancien Marine américain qui a suiv Artyom en dehors du métro.Il rêve de retourner chez lui et de retrouver sa famille. Il quitte l'Aurora dans l'espoir de retourner aux USA et va s'aventurer à Vladivostok...Nouvelle histoire, nouvel environnement, nouveaux personnages, nouveaux monstres et nouvelles armes sont au menu.Le DLC est disponible dès maintenant.