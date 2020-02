- Bleeding Edge : la bêta fermée pour demain

Publié le Jeudi 13 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La théorie du ninja

Nouveau FPS multi en 4 contre 4 signé Ninja Theory (Enslaved, DmC Devil May Cry), Bleeding Edge s'offre une bêta fermée dès demain.Cette bêta est accessible par toute personnage ayant précommandé le jeu ou étant membre Xbox Game Pass. Elle débutera à 19h et se terminera lundi à 9h du matin.Le jeu sera disponible sur PC et Xbox One en exclusivité. La bêta est d'ailleurs disponible sur les deux plateformes. Il suffit de la télécharger via l'application Xbox ou l'onglet Xbox Game Pass sur Xbox One.Une deuxième Bêta fermée est déjà prévue, elle commencera le 13 mars.