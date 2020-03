The Persistence, un survival-horror dans l'espace

Publié le Mardi 10 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

En VR sur PS4...

The Persistence est un jeu de type survival-horror qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC cet été. L'histoire vous envoie dans l'espace, en 2521, alors que vous explorez un vaisseau en perdition. Tous les colons qui y habitaient ont... disparu...Vraiment ?Le jeu proposera un mode VR sur PS4. Il proposera également des éléments de Rogue-like, à savoir la nécessité de recommencer à chaque mort et des niveaux alératoires. Mais on nous promet que chaque partie permettra d'apprendre suffisamment pour aller plus loin à chaque fois...