Disney+ débarque avec un contenu monstrueux

Publié le Lundi 9 mars 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Enfin, un petit monstre, quoi...

Oui, bon, d'accord, le titre est un peu racoleur, peut-être un brin exagéré... quoique... il y a quand même largement de quoi se faire plaisir.Disney+ a annoncé sa sortie le 24 mars en France avec un contenu de plus de 500 films et plus de 300 séries. Vous pourrez, par exemple, vous taper les 30 premières saisons des Simpson, soit plus de 600 épisodes, mais aussi quelques 26 créations Disney exclusives.Bien entendu, la plus attendue en France, pour ceux qui ne se sont pas jetés dessus en version piratée, c'est The Mandalorian...Pêle-mêle, vous aurez droit à Captain America : Civil War, le docu Free Solo, Les Gardiens de la Galaxie, Les Agents du SHIELD, Hannah Montana, The Clone Wars, Toy Story 3, Le Monde de Dory, Ultimate Spider-Man, Cendrillon, Merlin l'enchanteur, La Petite sirène, Vaïana, la Bande à Picsou, Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire, L'Âge de glace, Sister Act, Avatar, la Belle et le Clochard, High School Musical... bref du Star Wars, du Marvel, du Pixar, des docus National Geographic et bien plus encore.Canal+ est le distributeur exclusif en France, mais vous pourrez y accéder sans être abonné à Canal, via les applications Disney Plus ou le site, pour 6,99 € par moi ou 69,99 € l'année.