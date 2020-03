- La PC Engine mini repoussée à une date indéfinie

Publié le Lundi 9 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle victime du Coronavirus

Konami a annoncé le reportde sa PC-Engine Mini, connue sous le nom de TurboGrafx-16 en Amérique du Nord, à une date indéfinie. Initialement prévue pour le 19 mars et vendue uniquement sur le site Amazon, elle sortira finalement... plus tard. Beaucoup plus tard... Vachement beaucoup plus tard. Certaines souces parlent même de juin, voire septembre, même si elles sont à prendre avec des pincettes.La raison de ce report est virale. En effet, le Coronavirus faisant des ravages en Chine depuis plusieurs semaines, les usines n'ont pas été capables de fabriquer les consoles en temps et en heure. Et elles ne savent pas quand elles en seront capables. Sachant, qu'en plus, elle ne devrait pas être prioritaire dans la liste des retards à rattraper...Il faudra donc être patient.D'un autre côté, pour une console vendue plus de 100 € , on n'est pas pressé. Même si elle embarque un bon paquet de jeux.