Amnesia Rebirth annoncé : vous allez flipper votre mère

Publié le Lundi 9 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il y a 10 ans, le jeu Amnesia : The Dark Descent a marqué le monde du jeu vidéo d'horreur et s'est depuis inscrit comme un classique du genre. Frictional Games, spécialiste des jeux vidéo qui font flipper, puisqu'on leur doit aussi Penumbra ou SOMA, vient d'annoncer Amnesia Rebirth, un nouveau chapitre de sa saga.Contrairement à ce que pourrait faire croire le titre, il ne s'agit pas d'un remake du premier opus, mais bel et bien d'un nouvel épisode, avec une nouvelle histoire. Il se déroulera dans le désert algérien et se focalisera sur le personnage de Tasi Trianon, une jeune femme qui ne sortira pas indemne de cette aventure...Une bande-annonce a déjà été dévoilée.