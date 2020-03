Save Koch : Mafia porcine

Publié le Lundi 9 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le porc de l'angoisse...

Vous êtes Jeffrey Koch. Un chef mafieux de la ville de New Kandinski. Mais un gang ennemi veut votre territoire. Et pire que tout, une taupe les rencarde. Il va falloir faire le ménage.A vous de recruter des gars de confiance pour remettre les pendules à l'heure. Embauchez des détectives, interrogez des témoins, étudiez les preuves, pour découvrir qui est la taupe au sein de vos rangs.Chaque action, ou chaque inaction, aura une incidence sur le reste de l'aventure... et chaque erreur peut coûter la vie de quelqu'un. Innocent ou non...Save Koch est un jeu de type aventure-enquête dans un univers façon policier des années 50, mais avec quelques éléments cyberpunk. Ah. Et chaque personnage est un animal anthropomorphe.Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch , au prix de 19,99 €.