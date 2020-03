- En avant résiste plutôt bien au Coronavirus

Publié le Vendredi 6 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est tant mieux

Alors que le prochain James Bond vient de se prendre un report de plusieurs mois dans les dents, pour cause de Coronavirus, le nouveau film de Pixar, lui, est bel et bien sorti et semble assez bien résister à l'épidémie.Sorti dans 579 cinémas, le film a déjà réalisé quelques 142 361 entrées le premier jour, soit mercredi dernier (sont inclus, quand même, les 57 190 entrées lors d'avant-premières).Pas de quoi s'inscrire comme meilleur démarrage de tous les temps, ni même comme futur succès, mais cela prouve qu'il n'y a pas, en France, que des gros cons qui se terrent chez eux après avoir fait des provisions de pâtes et de riz...Allez, un nouvel extrait pour la route.